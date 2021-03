Venezuela

A Ordem dos Advogados de África, que representa 100.000 profissionais africanos, pediu hoje a Cabo Verde para "libertar imediatamente" Alex Saab, considerado pelos Estados Unidos da América (EUA) testa-de-ferro do Presidente Nicolás Maduro, ameaçando pedir sanções internacionais ao arquipélago.

Em comunicado a que a Lusa teve acesso, a organização, fundada em 1971 e com sede na Nigéria, classifica a situação envolvendo o empresário colombiano Alex Saab, detido em Cabo Verde desde junho de 2020, quando viajava com passaporte diplomático venezuelano, enquanto "defensores e guardiães do estado de Direito" na Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) e no continente africano, como "embaraçosa", por "violar" o direito internacional, dado que possui "imunidade e inviolabilidade" devido ao seu estatuto de "enviado especial" do Governo da Venezuela.

"Assim, aconselhamos o Governo de Cabo Verde a seguir a linha da legalidade, respeitar o Estado de direito e libertar imediatamente o senhor Alex Saab para continuar com a sua missão legítima. Se Cabo Verde não seguir este caminho de legalidade, a Ordem dos Advogados de África pode ser obrigada a exigir sanções abrangentes contra o país por parte da CEDEAO, da UA [União Africana] e da ONU", lê-se no comunicado.