Actualidade

O volume de água armazenada subiu em 12 bacias hidrográficas de Portugal continental e desceu na do Ave durante o mês de fevereiro, divulgou hoje a Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

Das 60 albufeiras que a APA monitoriza, 36 tinham mais de 80% do seu volume total e quatro tinham menos de 40% (Monte da Rocha, Campilhas e Fonte Serne, na Bacia do Sado, e Bravura, na bacia do Barlavento).

Tirando nos casos das bacias do Mira e Barlavento, o armazenamento de água no último dia de fevereiro era superior às médias dos últimos 30 anos para esse mês.