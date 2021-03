Actualidade

O presidente do Conselho de Administração da Lusa, Nicolau Santos, defendeu hoje, no parlamento, que "é necessário encontrar um outro modo de financiamento" da agência de notícias que não seja o Orçamento do Estado.

Nicolau Santos está a ser ouvido na comissão parlamentar de Cultura e Comunicação, no âmbito de um requerimento do PSD sobre as condições de funcionamento da Lusa.

"É necessário encontrar um outro modo de financiamento da agência que não o Orçamento do Estado", afirmou o presidente, em resposta ao deputado do PSD Paulo Rios de Oliveira.