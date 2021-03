Actualidade

O PS admitiu que o parlamento deve ponderar a utilidade, passados seis anos sobre a sua criação, da Entidade Fiscalizadora do Segredo de Estado (EFSE), segundo a súmula da última reunião da conferência de líderes hoje divulgada.

O texto descreve as decisões da reunião de 24 de fevereiro em que a líder parlamentar do PS, Ana Catarina Mendes, admitiu não estar "em condições de indicar candidatos para a Entidade Fiscalizadora do Segredo de Estado".

"Porque, aparentemente, esse órgão não funcionava, nem sequer alguma vez produziu qualquer relatório, justificando uma ponderação sobre a sua utilidade", lê-se na súmula.