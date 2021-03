Actualidade

A economia brasileira sofreu em 2020 uma contração próxima a 4,3%, a maior dos últimos 25 anos, segundo projeções divulgadas hoje, antes de o Governo divulgar a variação do Produto Interno Bruto (PIB) do ano passado, marcado pela pandemia.

Pelas projeções do Centro de Estudos Económicos da Fundação Getulio Vargas (FGV), a maior economia sul-americana cresceu 2,5% no último trimestre do ano passado após se ter expandido 7,7% no terceiro, encerrando 2020 com uma contração acumulada de 4,3%.

Essa projeção coincide com a dos cem economistas de mercado consultados semanalmente pelo Banco Central no boletim Focus, que na última edição também estimaram a queda da economia no Brasil no ano passado em 4,3%.