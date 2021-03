Etiópia

O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, exortou hoje a Etiópia a autorizar uma investigação independente às alegadas violações de direitos humanos na região de Tigray, num telefonema com o primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed.

"O secretário Blinken pediu que o Governo da Etiópia trabalhasse com a comunidade internacional para facilitar investigações independentes, internacionais e credíveis sobre os abusos e violações dos direitos humanos" na região do Tigray, disse o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price.?

De acordo com a mesma fonte, o telefonema pretendeu "salientar a preocupação dos Estados Unidos com a crise humanitária e dos direitos humanos na região".