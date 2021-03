Venezuela

A embaixadora da União Europeia na Venezuela, a portuguesa Isabel Brilhante Pedrosa, deixou hoje o país, depois de ter sido declarada "persona non grata" pelo Governo do Presidente Nicolás Maduro, deixando uma mensagem de agradecimento aos venezuelanos.

"A senhora embaixadora já deixou o país, no avião que acaba de descolar", disse fonte diplomática à Agência, referindo-se ao voo TK224 que partiu do Aeroporto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía (norte de Caracas) pelas 12:04 horas locais (16:04 horas em Lisboa), com destina a Istambul, na Turquia.

Pouco antes de partir a embaixadora publicou uma mensagem no Twitter, com uma foto de Caracas, a capital da Venezuela, e agradecendo "o carinho" dos venezuelanos.