Covid-19

O primeiro-ministro cabo-verdiano descartou hoje a adoção de novas medidas após terem sido encontrados no país dois primeiros casos da variante do vírus SARS-CoV-2 detetada no Reino Unido, mas aconselhou ao cumprimento das medidas de prevenção.

"Não há nenhuma, até porque os países que fazem circulação de turistas e viajantes estão todos com medidas de restrições que impedem grandes circulações", disse Ulisses Correia e Silva, em declarações à imprensa, durante uma visita às comunidades terapêuticas na cidade da Praia.

O chefe do Governo disse que vai ser feita uma avaliação periódica para serem tomadas as medidas "mais ajustadas", garantindo que não há intenção de adotar novas medidas restritivas sobre as viagens.