Covid-19

O Governo decidiu manter a possibilidade de contratar profissionais de saúde estrangeiros para reforçar o Serviço Nacional de Saúde (SNS) caso a situação da pandemia venha a agravar-se no país, confirmou hoje o Ministério da Saúde.

"Apesar da diminuição da pressão de procura que nas últimas duas semanas tem impendido sobre o SNS, não se podendo garantir que esta situação não venha a alterar-se, sendo necessário manter todas as possibilidades de reforço das unidades de saúde, este regime excecional foi, entretanto, prorrogado", adiantou fonte do Ministério à agência Lusa.

Esta possibilidade de reforço de médicos e enfermeiros formados no estrangeiro para os hospitais públicos portugueses, contratados a título excecional e até ao limite de um ano, estava já prevista no decreto do Governo de 29 de janeiro que regulamentou o estado de emergência decretado pelo Presidente da República.