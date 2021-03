Covid-19

A Áustria e a Dinamarca querem cooperar com Israel para a produção de vacinas de segunda geração contra as variantes do SARS-Cov-2, para evitar a dependência de uma estratégica comum europeia que se revelou "demasiado lenta", foi hoje divulgado.

O anúncio deste futuro projeto de cooperação entre os dois Estados-membros da União Europeia (UE) e Telavive foi avançado pelo chanceler austríaco, Sebastian Kurz.

Embora a abordagem comum de Bruxelas fosse "correta em princípio", "a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) é demasiado lenta na aprovação de vacinas e há estrangulamentos no fornecimento por parte das empresas farmacêuticas", lamentou Sebastian Kurz, numa declaração hoje enviada à agência France-Presse (AFP).