Actualidade

Sete autores e ilustradores portugueses estão entre os 300 finalistas para integrarem a exposição anual de ilustração da Feira do Livro Infantil e Juvenil de Bolonha, em junho em Itália, foi hoje anunciado.

A exposição anual de ilustração é um dos pilares daquela feira de negócios livreiros e dá a conhecer regularmente uma seleção do melhor que se faz na área do desenho e da ilustração, sendo ainda atribuído um prémio a um autor com menos de 35 anos.

De entre os 3.200 autores de 68 países que concorreram com trabalhos inéditos ou já publicados a esta exposição, um júri internacional escolheu 303, entre os quais sete portugueses, todos com obra publicada: André Carrilho, Catarina Gomes, Joana Estrela Barbosa, Margarida Botelho, Raquel Costa, Tiago Galo e Teresa Cortez.