Montijo

Montijo, Setúbal, 02 mar 2021 (Lusa) -- O presidente da Câmara do Montijo defendeu hoje que o novo aeroporto naquele concelho continua a ser possível, apesar do indeferimento da avaliação prévia da viabilidade da construção, mas para o município do Seixal o "processo está morto".

A entidade reguladora, Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC), anunciou hoje que não vai fazer apreciação prévia de viabilidade para efeitos de construção do Aeroporto Complementar no Montijo, solicitada pela Aeroportos e Navegação Aérea (ANA), uma vez que não existe parecer favorável de todos os concelhos afetados (Alcochete, Barreiro, Moita, Montijo e Seixal).

Em comunicado, a ANAC justifica o indeferimento por não haver parecer favorável de todas as câmaras municipais dos concelhos potencialmente afetados, salientando que está obrigada a indeferir liminarmente o pedido, em cumprimento do princípio da legalidade.