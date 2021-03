Actualidade

Kinshasa, 02 mar 2021 - Um apoiante do Presidente Félix Tshisekedi, Modeste Bahati, foi eleito hoje, sem surpresas, Presidente do Senado da República Democrática do Congo (RDCongo), depois de ter sido formada uma nova maioria parlamentar para retirar do poder antigo Chefe de Estado.

"O Senador Modeste Bahati Lukwebo obteve 89 votos, uma maioria absoluta, e torna-se o presidente do Senado", disse o presidente em exercício da Câmara Alta do Parlamento Congolês, Léon Mamboleo. O Senado congolês tem 109 membros.

Bahati, 65 anos, foi várias vezes ministro do ex-Presidente Joseph Kabila, mas, em julho de 2019, juntou-se ao seu sucessor, o antigo opositor Tshisekedi, vencedor das eleições presidenciais de 30 de dezembro de 2018.