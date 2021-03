Actualidade

A UNITA, maior partido da oposição angolana, recebeu hoje "com surpresa" o anúncio do Presidente angolano para avançar com uma revisão pontual da Constituição da República, temendo o adiamento das eleições gerais, previstas para 2022.

A posição foi hoje expressa pelo líder da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), Adalberto Costa Júnior, salientando que a proposta constitui "uma evolução inédita" no pensamento de João Lourenço, pois a ideia de revisão, recentemente apresentada pelo partido tinha sido rejeitada, por considerar que Angola tinha uma das melhores constituições do mundo.

Adalberto Costa Júnior recordou que a UNITA propôs à sociedade e ao Presidente da República, por escrito, a realização de uma reforma profunda do Estado, através de um conjunto de iniciativas essenciais para a revisão da Constituição, da Lei Eleitoral, da consolidação da reconciliação nacional, da institucionalização do poder autárquico e da reorganização do poder judicial e consuetudinário.