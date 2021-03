Pedrógão Grande

O risco de incêndio na zona do Pinhal Interior "mantém-se muito elevado", conclui a comissão eventual de inquérito parlamentar sobre os fogos de 2017, recomendando "uma avaliação global externa" ao Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios.

"O cenário atual na zona do Pinhal Interior é de uma monocultura instalada, em que algumas espécies de crescimento rápido, como o eucalipto, estão naturalizadas e, se nada for feito para contrariar essa tendência, vão ocupar a mancha florestal", lê-se no relatório da comissão eventual de inquérito parlamentar à atuação do Estado na atribuição de apoios na sequência dos incêndios de 2017 na zona do Pinhal Interior.

Da responsabilidade do deputado relator Jorge Paulo Oliveira (PSD), o projeto de relatório foi hoje apresentado na respetiva comissão, com um conjunto de 83 conclusões e 36 recomendações sobre agricultura, atividades económicas, floresta e habitação.