Pedrógão Grande

A atuação do Estado nos apoios à atividade económica e às infraestruturas municipais afetadas pelos incêndios de 2017 "foi considerada eficiente" nas medidas de emergência, destacando-se os fundos aprovados dirigidos às indústrias transformadoras, revela a comissão de inquérito parlamentar.

"Algumas das empresas que receberam apoios comunitários conseguiram reerguer-se de forma mais robusta, melhorar as suas infraestruturas e criar mais postos de trabalho", lê-se no relatório da comissão eventual de inquérito parlamentar à atuação do Estado na atribuição de apoios na sequência dos incêndios de 2017 na zona do Pinhal Interior.

Da responsabilidade do deputado relator Jorge Paulo Oliveira (PSD), o projeto de relatório foi hoje apresentado na respetiva comissão e apresenta um conjunto de 83 conclusões e 36 recomendações sobre agricultura, atividades económicas, floresta e habitação.