Covid-19

A Grécia registou hoje um forte aumento dos casos de covid-19 com 2.353 novos contágios, o maior número de infeções desde 22 de novembro e atribuído sobretudo pelos especialistas à propagação da variante britânica.

Os dados publicados hoje pela Organização Nacional de Saúde Pública indicam que o número total de casos na Grécia desde o início da pandemia há um ano ascende a 194.582, com 6.577 mortos, incluindo 23 óbitos das últimas 24 horas.

O maior número de contágios regista-se desde há várias semanas na Ática, onde se situa a capital Atenas, apesar de nesta região permanecer em vigor um confinamento mais estrito face ao cenário nacional, com um encerramento total do comércio e as escolas e um recolher obrigatório mais duro nos fins de semana em comparação com o restante território.