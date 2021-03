Actualidade

A EDP Renováveis (EDPR) planeia um aumento de capital de cerca de 1.500 milhões de euros para financiar parcialmente o plano de investimentos, foi hoje comunicado ao mercado.

"A EDP - Energias de Portugal e a EDP Renováveis divulgaram ao mercado o seu 'strategic update' 2021-25 [...], no qual a EDP apresentou um plano de investimentos de c. 24 mil milhões de euros em transição energética e a EDPR um plano de investimentos de c. 19 mil milhões para implementar c.20 GW [gigawatts] de renováveis até 2025. Para financiar parcialmente o seu plano de investimentos, a EDPR está a planear um aumento de capital de c. 1,5 mil milhões de euros", lê-se no comunicado remetido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Neste sentido, o Citigroup Global Markets Europe AG e a Morgan Stanley Europe foram mandatados para lançar um 'accelerated bookbuilding'(ABB - venda acelerada) de ações da EDPR para alcançar um encaixe de aproximadamente 1.500 milhões de euros.