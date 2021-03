Covid-19

As autoridades sanitárias cabo-verdianas diagnosticaram mais 51 infetados pelo novo coronavírus e um morto, nas última 24 horas, elevando para 15.483 os casos acumulados e 148 vítimas mortais desde 19 de março, divulgou hoje o Ministério da Saúde.

Em comunicado, aquele ministério referiu que os laboratórios de virologia do arquipélago processaram 696 amostras desde segunda-feira, com o concelho da Praia, capital do país, a confirmar mais nove infetados (em 269 amostras), contando agora com 212 casos ativos.

Ainda na ilha de Santiago foram confirmados casos do novo coronavírus nos concelhos de São Miguel (quatro) e Santa Cruz (dois). No concelho de São Miguel registou-se ainda uma morte por complicações associadas à doença nas últimas 24 horas.