Actualidade

A produção de energia renovável em Portugal atingiu em fevereiro o valor mais alto desde abril de 1979, tendo a energia hidráulica atingido o maior valor de sempre, divulgou hoje a REN - Redes Energéticas Nacionais.

De acordo com a REN, "a produção renovável abasteceu 88% do consumo de energia elétrica em fevereiro, incluindo saldo exportador, e a não renovável os restantes 12%", pelo que se trata "da percentagem renovável mais elevada desde abril de 1979".

"O saldo de trocas com o estrangeiro, exportador, equivaleu a cerca de 20% do consumo nacional", de acordo com a empresa energética, que também assinala que "o consumo de energia elétrica apresentou uma contração homóloga de 3,1%, devido fundamentalmente ao efeito de ano bissexto, com menos um dia este ano".