Autárquicas

O presidente do PSD desejou hoje a Carlos Moedas "um futuro brilhante" no partido e ironizou que só admitiria ser ele próprio candidato à Câmara do Porto se António Costa voltasse a concorrer à capital.

No final de uma reunião com o Fórum para a Competitividade, Rui Rio foi questionado se não temia que o candidato que apresentou na semana passada à Câmara de Lisboa, o antigo secretário de Estado Adjunto Carlos Moedas, possa vir a ser um futuro adversário no PSD, a que respondeu com risos.

"Não tenho problema nenhum com isso (...) O futuro do engenheiro Carlos Moedas espero que seja brilhante e comece já com a vitória em Lisboa. Até porque sendo muito mais novo do que eu, tem um futuro muito maior à sua frente do que eu próprio", afirmou.