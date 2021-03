Covid-19

A Itália registou 17.083 novos casos de covid-19 e 343 mortes nas últimas 24 horas, segundo o Ministério da Saúde, no dia em que a Sociedade de Virologia Italiana anunciou ter isolado em Brescia a variante descoberta na Nigéria.

Este número representa um forte aumento em comparação com os 13.000 contágios de segunda-feira, embora mais testes tenham sido realizados, com 335.983 hoje perante os quase 170.000 do dia anterior.

Em todo o país, 2.995.434 já foram infetadas e 98.288 pessoas morreram desde o início da emergência sanitária, há um ano.