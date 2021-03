Actualidade

O futebolista internacional sub-19 português João Ferreira, que foi integrado no plantel principal do Benfica esta temporada, renovou contrato com os 'encarnados' por mais dois anos, até 2026, anunciou hoje o clube da Luz através do site oficial.

Em declarações à BTV, o lateral direito, que tinha vínculo válido até 2024, manifestou-se "super feliz com esta renovação", considerando tratar-se do "culminar de muito trabalho e de muita dedicação".

"Estou a crescer como jogador e isso também se deve às pessoas com quem tenho trabalhado, todos os jogadores, treinadores e agora com o mister Jorge Jesus. Sinto que me têm ajudado muito a evoluir e posso prometer que vou continuar a trabalhar para dar o meu melhor", afirmou o jogador, que completa 20 anos este mês.