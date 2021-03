Actualidade

O Instituto Português do Sangue (IPST) abriu três processos de inquérito a profissionais por alegadas práticas discriminatórias na doação de sangue de homens homossexuais, revelou hoje a presidente do instituto, segundo a qual o IPST é um organismo inclusivo.

A ser hoje ouvida no parlamento, numa audição conjunta da Comissão da Saúde e da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, por causa de denúncias públicas sobre práticas discriminatórias na doação de sangue por homens homossexuais, a presidente do Instituto Português do Sangue e da Transplantação garantiu que o IPST "não é uma instituição discriminatória, pelo contrário".

O IPST "procura ser uma instituição o mais inclusiva possível", sublinhou Maria Antónia Escoval Martins, lembrando que a doação de sangue em Portugal é "benévola, voluntária e anónima", em que "todos os cidadãos podem candidatar-se à dádiva de sangue".