Actualidade

O auditor independente fixou a contrapartida mínima nas ofertas públicas de aquisição (OPA) preliminarmente anunciadas pela Cofina e pela Pluris Investments sobre a Media Capital em 72,5 cêntimos por ação, anunciou hoje a CMVM.

"(E)m nossa opinião, o valor do capital próprio da Media Capital ascende a 61.313.995 euros, o que representa cerca de 0,725 euros por ação", refere o relatório do auditor independente para fixação da contrapartida mínima, citado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A entidade supervisora salienta que, relativamente à OPA da Cofina modificada em 12 de agosto do ano passado, "a contrapartida mínima assim determinada é superior ao valor oferecido" pela dona do Correio da Manhã no anúncio preliminar, "de 0,415 euros por ação, pelo que o valor da contrapartida a pagar no âmbito da referida oferta deverá ser não inferior a 0,725 euros por ação".