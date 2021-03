Actualidade

O ministro das Relações Exteriores do Brasil disse hoje à Lusa que tem como prioridade aumentar a cooperação com a Europa contra o narcotráfico, mas recusou que o país seja o problema das rotas para o continente europeu.

Questionado sobre a recente apreensão, na Bahia, de mais de 500 quilogramas de cocaína na fuselagem de um jato privado com destino a Portugal, cuja lista de passageiros integrava João Loureiro, antigo presidente do Boavista, o ministro Ernesto Araújo salientou que também a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) deve fazer um maior esforço conjunto no combate ao crime organizado.

"Tudo o que tenha a ver com o combate ao crime organizado, ao narcotráfico, é uma prioridade absoluta para nós, não apenas das autoridades de segurança, mas também da nossa diplomacia, da política externa. Temos de ser capazes de enfrentar os desafios reais. Pessoalmente, tenho falado em todos os âmbitos, tanto com os países europeus, como com latino-americanos", afirmou o ministro, em Brasília.