Actualidade

O trânsito na Ponte da Arrábida vai estar condicionado entre as 22:00 e as 07:00 desde hoje até sábado para reparação da junta de dilatação, revelou a Infraestruturas de Portugal (IP) no seu sítio na Internet.

"No âmbito das inspeções programadas à Obra de Arte, a levar a cabo pelo LNEC - Laboratório Nacional de Engenharia Civil, será necessário proceder ao condicionamento do tráfego até ao próximo sábado", lê-se na publicação.

A opção por fazer a obra durante a noite tem por base a "segurança dos utilizadores da via e dos trabalhadores" ao mesmo tempo que são "minimizados os impactos da intervenção", continua a publicação.