A organização não-governamental (ONG) Amnistia Internacional pondera pedir ajuda para investigação de violações de direitos humanos em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, alertando para "falta de transparência" do Governo do país na gestão do conflito.

"Estamos a pedir uma investigação completa e independente [sobre a violação dos direitos humanos]", disse Brian Castner, consultor para a Área de Armas e Operações Militares da Amnistia Internacional (AI), durante um 'webinar' alusivo ao lançamento do relatório da organização sobre o conflito armado em Cabo Delgado.

Segundo a ONG de defesa dos direitos humanos, embora oficialmente nunca tenha admitido, o Governo moçambicano terá contratado a "Dyck Advisory Group" (DAG), uma empresa militar privada sul-africana, para fazer face às incursões dos grupos armados.