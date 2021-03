Covid-19

Portugal já vacinou 603.486 pessoas com a primeira dose contra a covid-19, com 168.798 a serem vacinadas na última semana, das quais, 265.281 pessoas já têm a vacinação completa, informou hoje o Ministério da Saúde.

As mais de 600 mil pessoas já vacinadas com a primeira dose correspondem a 6% da população, enquanto as mais de 265 mil pessoas com vacinação completa equivalem a 3%, tendo sido administradas 15.134 segundas doses na última semana.

Os dados revelados através do relatório da vacinação contra a covid-19 mostram que, do total de 1.002.999 doses recebidas, foram distribuídas até domingo (28 de fevereiro) 933.847 doses.