Actualidade

O Senado dos Estados Unidos confirmou na terça-feira a escolha do Presidente, o democrata Joe Biden, para liderar o departamento do Comércio, a governadora do estado de Rhode Island, Gina Raimondo.

A governadora recolheu a maioria dos votos, com 84 a favor e 15 contra.

Gina Raimondo, com 49 anos, foi a primeira mulher a assumir o cargo de governadora em Rhode Island, tendo fundado no passado uma empresa de investimento em fundos de capital de risco, a Point Judith Capital.