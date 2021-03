Actualidade

O Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, disse hoje que o conflito em Casamança é "um problema dos senegaleses", recusando que haja qualquer "problema" ou "crise" com o país vizinho.

"O problema de Casamança pertence aos senegaleses, nós não nos metemos, somos um país de pessoas sérias. Há pessoas que gostam de falar, que faz parte do quotidiano deles, não me meto nos problemas de Casamança, isso não nos pertence", afirmou o chefe de Estado, em entrevista à Lusa por ocasião do seu primeiro ano de mandato, assinalado em 27 de fevereiro.

Em janeiro, as autoridades senegalesas lançaram mais uma ofensiva contra o Movimento das Forças Democrática de Casamança (MDF), depois de as forças militares do Senegal terem denunciado abusos de rebeldes contra civis e para destruir campos de cânhamo (planta de canábis) indianos atribuídos à rebelião.