Venezuela

O líder opositor venezuelano, Juan Guaidó, anunciou hoje que conversou, na terça-feira, por videoconferência, com o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, naquele que foi o primeiro contacto desde que Joe Biden assumiu a presidência dos EUA.

"Estivemos a conversar com o secretário de Estado [Antony Blinken], e também com o ministro de Relações Exteriores do Canadá [Marc Garneau], como parte da agenda de alianças internacionais para resgatar a democracia", disse Juan Guaidó aos jornalistas.

Guaidó explicou que a oposição venezuelana e os EUA estão a tentar "aumentar a pressão sobre o regime" do Presidente Nicolás Maduro, procurando também "alternativas à emergência humanitária complexa, com o sistema Covax [plataforma de acesso às vacinas contra a covid-19, da Organização Mundial da Saúde], para a vacinação e atenção aos migrantes" venezuelanos.