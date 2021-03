Covid-19

A Inspeção Nacional de Atividades Económicas (INAE) de Moçambique interrompeu 16 festas de casamento durante o mês de fevereiro por violarem as restrições para prevenção da covid-19, segundo um balanço daquela entidade.

De acordo com o INAE, apesar de estarem proibidos, os festejos associados ao matrimónio continuam a acontecer clandestinamente um pouco por todo o país, com destaque para Maputo e respetiva província e ainda Sofala, no centro.

Da mesma forma, a inspeção registou vários casos de venda e consumo ilegal de bebidas alcoólicas na capital e subúrbios, sem quantificar.