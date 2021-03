Covid-19

Lisboa, 03 mar 2021 - A plataforma global Covax prevê entregar em todo o mundo 2,3 mil milhões de doses de vacinas para a covid-19 este ano, disse em entrevista à agência Lusa o presidente da Aliança Global para as Vacinas (GAVI), Durão Barroso.

"Esta operação da Covax será a maior distribuição de vacinas alguma vez realizada no mundo", afirmou numa entrevista realizada por escrito, acrescentando que a entrega de vacinas já começou "desde a Índia até ao Gana, Costa do Marfim, Colômbia, Coreia do Sul, e ainda Angola, Nigéria, República Democrática do Congo e Camboja".

Durante o primeiro trimestre do ano "serão distribuídas quase 150 milhões de doses", referiu, indicando que "nos próximos dias, vários outros países, nomeadamente africanos, receberão também as respetivas doses de vacinas e as quantidades serão aumentadas até ao fim do ano".