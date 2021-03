Actualidade

Pelo menos dez pessoas morreram após a queda de um avião comercial em Pieri, no estado de Jonglei, no Sudão do Sul, anunciou o governador da região num comunicado datado de terça-feira, divulgado hoje.

"Foi com estupor e horror que soube da notícia da queda do avião (HK-4274) da companhia South Supreme [Airlines], que se produziu hoje [terça-feira], 02 de março de 2021, cerca das 17:05", declarou o governador de Jonglei, Denay Jock Chagor.

"Dez pessoas, incluindo os dois pilotos, perderam a vida. As nossas orações vão para as suas famílias e próximos", acrescenta-se na nota.