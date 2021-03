Actualidade

As escritoras Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada escolheram uma rapariga que decide entrar para a Força Aérea para protagonista de um livro sobre "a igualdade de direitos e oportunidades" entre mulheres e homens.

Em conversa com a Lusa, via zoom, as duas escritoras - provavelmente as mais transversais a tantas gerações de jovens leitores portugueses, através de séries como "Uma Aventura" - contaram como foi abordar o tema da igualdade de género com recurso à história narrativa em "O longo caminho para a igualdade-mulheres e homens no século XXI".

"A melhor forma de as pessoas pensarem sobre os assuntos é colocarem-se na pele de personagens, sobretudo os jovens, e equacionarem o problema, não de uma forma abstrata, mas numa situação concreta", considerou Isabel Alçada.