Actualidade

Um estudo longitudinal realizado na Nova Zelândia revelou que ter uma doença mental até aos 25 anos tem um impacto significativo no envelhecimento celular, o qual por sua vez, está relacionado com a ocorrência das doenças de maior mortalidade.

A investigação, publicada no Journal of Abnormal Psychology, contou com uma amostra de 988 voluntários nascidos entre abril de 1972 e março de 1973 em Dunedin, na Nova Zelândia.