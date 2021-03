Covid-19

Os dados disponíveis em Portugal não apontam para um aumento do suicídio em tempos de pandemia à semelhança do que aconteceu noutros períodos críticos da História, disse à agência Lusa o psiquiatra Ricardo Gusmão.

"Há aspetos que de facto são históricos em que percebemos que as comunidades muitas vezes perante a adversidade, paradoxalmente, ficam mais resilientes", disse o investigador do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto em entrevista à Lusa, a propósito de um ano de pandemia em Portugal.