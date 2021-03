Covid-19

O psiquiatra Ricardo Gusmão afirmou que na sequência da pandemia pode haver grupos de risco futuro em termos de saúde mental afetada, nomeadamente doentes que estiveram internados, idosos, pessoas que testemunharam a morte de familiares e até profissionais de saúde.

"As pessoas que perderam e testemunharam a morte, os familiares das pessoas que estiveram doentes, e passaram mal ou morreram, são um grupo que têm de facto um aumento de risco para luto e o luto muitas vezes complica-se e dá doença depressiva e stresse pós-traumático", disse o investigador do Instituto de Saúde Pública do Porto em entrevista à agência Lusa, a propósito de um ano de pandemia.

O mesmo se aplica aos profissionais de saúde que estão na linha da frente e a sobreviventes que estiveram nos cuidados intensivos, estes últimos, "por via da idade e estados de grande fragilidade física", a doença covid-19 e o tratamento impactou negativamente o cérebro, produzindo um estado confusional e afetando as probabilidades de sobrevida.