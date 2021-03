Actualidade

A visita ao Iraque do papa Francisco transporta a autoridade acrescida de não estar amarrada a uma agenda política de controlo de uma região estratégica no Médio Oriente, dizem especialistas contactados pela agência Lusa.

Um dos gritos de guerra dos 'jihadistas' lembra que a sua batalha vai "Desde Mossul a Jerusalém", referindo-se às ambições de conquista da área que se prolonga desde o centro do Iraque até ao mar Mediterrâneo, passando por Beirute, no Líbano, e Amã, na Jordânia.

"A visita do papa Francisco ao Iraque pode ter o mérito de acalmar as tensões políticas na região, lembrando que o caminho de Mossul até Jerusalém pode ser feito por um trajeto de paz e não com a destruição sangrenta proposta pelos fundamentalistas", disse à Lusa Luca Grassi, professor de estudos islâmicos na Universidade de Bolonha.