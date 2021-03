Actualidade

A maioria da população cristã no Iraque concentra-se no norte do país, onde, na sua visita, o papa Francisco vai encontrar cidades devastadas pelo grupo 'jihadista' Estado Islâmico (EI) e famílias que só agora regressam lentamente a casa.

"Estamos a correr contra o tempo. Mas se Deus quiser tudo vai ficar pronto a tempo", disse à Lusa o padre Amar Yako, pároco da igreja de Al Tahira, em Qaraqosh, que vai receber o papa Francisco no domingo e não tem mãos a medir para acelerar as obras de reconstrução do edifício religioso que sentirá os passos de Francisco.