Actualidade

O navio da Organização Não Governamental (ONG) alemã Sea Watch, com 363 migrantes a bordo resgatados em operações no Mediterrâneo Central, está a caminho do porto de Augusta, na ilha Sicília, com autorização das autoridades italianas.

"Depois de uma viagem longa e perigosa, as 363 pessoas que resgatamos finalmente poderão desembarcar num porto seguro que nos foi atribuído pelas autoridades italianas", confirmou a ONG em suas redes sociais.

O "Sea Watch 3" chegará ao porto hoje à tarde e os migrantes serão submetidos a um teste à covid-19 e depois transferidos para um dos navios de passageiros que Itália disponibilizou para passarem pela quarentena obrigatória.