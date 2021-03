Covid-19

Cabo Verde vai receber 108.000 doses da vacina contra a covid-19 da AstraZeneca, produzidas na Índia, e 5.850 doses da vacina da Pfizer, ao abrigo da iniciativa Covax, mas os prazos de entrega ainda não estão oficialmente definidos.

De acordo com informação prestada à Lusa por fonte da Organização Mundial da Saúde (OMS), a calendarização dessa entrega a Cabo Verde - oficialmente a acontecer até maio - ainda não está definida com "exatidão", mas no caso do arquipélago, as 108.000 doses da vacina da AstraZeneca serão provenientes dos laboratórios próprios e do instituto indiano Serum (maior produtor mundial), autorizado a produzir a mesma vacina.

Ainda ao abrigo da iniciativa Covax, foram atribuídas a Cabo Verde 5.850 doses da Pfizer, segundo a listagem oficial consultada pela Lusa e confirmada por fonte da OMS, embora igualmente sem concretizar datas para entrega.