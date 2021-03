Covid-19

O 'stock' da dívida pública cabo-verdiana atingiu no final de 2020 os 255.520 milhões de escudos (2.301 milhões de euros), equivalente a um rácio de 151,1% do Produto Interno Bruto (PIB) estimado, segundo dados oficiais.

De acordo com o relatório da Conta Provisória do Estado do quarto trimestre de 2020, a dívida pública cabo-verdiana subiu 5,4% no espaço de um ano, equivalente a mais 13.171 milhões de escudos (118,6 milhões de euros), refletindo as consequências da crise económica e sanitária decorrente da pandemia de covid-19.

A emissão de dívida interna foi a que mais cresceu no ano passado, 9,1% face a 2019, para 71.401 milhões de escudos (642,8 milhões de euros), enquanto a dívida externa aumentou 4,2%, para 184.118,8 milhões de escudos (1.657 milhões de euros).