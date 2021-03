Covid-19

O serviço da dívida de Cabo Verde aumentou 21,3% em 2020, para 17.797 milhões de escudos (160,2 milhões de euros), equivalente a 10,5% do Produto Interno Bruto (PIB) do arquipélago, apesar das moratórias internacionais concedidas devido à pandemia.

Segundo o relatório da Conta Provisória do Estado do quarto trimestre de 2020, do total do serviço da dívida, 13.036,4 milhões de escudos (117,4 milhões de euros) foram para amortizações e 4.760,5 milhões de escudos (42,8 milhões de euros) para o pagamento de juros.

Trata-se de um aumento 21,3% comparativamente ao período homólogo, valendo o pagamento de amortizações de capital o equivalente a 7,7% do PIB e o pagamento de juros 2,8%.