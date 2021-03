Covid-19

Espanha decidiu prolongar o período de quarentena para passageiros chegados do Brasil e da África do Sul e alargou esta medida a outros dez países, incluindo Moçambique, a fim de evitar a propagação de novas variantes da covid-19.

De acordo com a resolução do Ministério da Saúde publicada hoje no Boletim Oficial do Estado (correspondente ao Diário da República em Portugal), a medida vai entrar em vigor às 00:00 de 08 de março por um período de 14 dias.

O período de quarentena é alargado a pessoas chegadas das repúblicas do Botswana, União das Comores, Gana, Quénia, Moçambique, Tanzânia, Zâmbia e Zimbabué, Peru e Colômbia.