O realizador David Pinheiro Vicente, que participa na secção "Berlinale Talents" do Festival Internacional de Cinema de Berlim, acredita que os contrastes no setor aumentaram durante a pandemia de covid-19.

Em declarações a agência Lusa, o realizador de 24 anos admite que tem sido "muito difícil" para todos os que estão a trabalhar em projetos próprios, no contexto da pandemia, do modo como acentua as provações e o quadro existente, acrescentando que "há sempre poucos apoios".