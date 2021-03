Covid-19

África registou mais 370 mortos devido à covid-19 nas últimas 24 horas, para um total de 104.382 óbitos, e 8.108 novos infetados pelo novo coronavírus, segundo os dados mais recentes da pandemia no continente.

De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o número de infeções subiu para 3.914.044 e o de recuperados nos 55 Estados-membros da organização foi superior ao de novos casos - 11.736 - nas últimas 24 horas, para um total de 3.496.382.

A África Austral continua a ser região mais afetada, com 1.840.951 infetados e 56.784 mortos. Nesta região, a África do Sul, o país mais atingido pela covid-19 no continente, regista 1.514.815 casos e 50.271 mortos.