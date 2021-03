Actualidade

O Partido Popular Europeu (PPE), a maior família política europeia, adotou hoje um novo regulamento interno que permite a suspensão de delegações inteiras, o que teve como efeito imediato a saída do Fidesz, o partido do primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán.

Numa reunião celebrada hoje de manhã, o grupo do PPE - que integra o PSD e o CDS-PP - aprovou por maioria qualificada as novas regras internas, "de forma a adaptá-las ao atual funcionamento do Grupo, nomeadamente para permitir um bom funcionamento à distância", mas que também especificam novos procedimentos relativos às condições para as suspensões e exclusões, que passam a abranger delegações inteiras e não apenas deputados.

Ainda a reunião do grupo parlamentar decorria, quando o líder parlamentar, Manfred Weber, anunciou que, na sequência da adoção do novo regulamento interno, o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, lhe comunicou a saída do Fidesz, o seu partido, do PPE.