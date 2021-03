Actualidade

O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais disse hoje fazer uma avaliação negativa dos regimes excecionais de regularização tributária (RERT) que permitiram a declaração em Portugal de dinheiro oculto no exterior, a troco de taxas de impostos reduzidas.

António Mendonça Mendes está hoje a ser ouvido na Comissão de Orçamento e Finanças, na sequência de um requerimento do PCP sobre a versão provisória do relatório sobre os Regimes Excecionais de Regularização Tributária (RERT) que a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) enviou ao parlamento em 05 de fevereiro.

Em resposta a uma questão colocada pelo deputado do PCP Duarte Alves, o secretário de Estado precisou que a avaliação que faz destes regimes "é negativa", acentuando que os RERT abrangeram cerca de 6 mil milhões de euros ocultados no exterior e deram origem ao pagamento de menos de 400 milhões de euros.